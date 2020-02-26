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Yaptığı ilk yardımla hayat kurtaran uzman jandarma ödüllendirildi

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde 24 Şubat'ta bir parktaki süs havuzunda boğulmak üzere olan 9 yaşındaki Arda Dilsiz'i yaptığı ilk yardım ile hayata bağlayan Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Jandarma Çavuş İhsan Müjdeci, ödüllendirildi.

26.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:18Yaptığı ilk yardımla hayat kurtaran uzman jandarma ödüllendirildi
'nun ilçesinde 24 Şubat'ta bir parktaki süs havuzunda boğulmak üzere olan 9 yaşındaki Arda Dilsiz'i yaptığı ilk yardım ile hayata bağlayan Çatalzeytin İlçe Komutanlığı'nda görevli Uzman Jandarma Çavuş İhsan Müjdeci, ödüllendirildi.

Yaptığı ilk yardımla 9 yaşındaki çocuğu hayata döndürerek kahramanlık örneği sergileyen Uzman Jandarma Çavuş İhsan Müjdeci, Çatalzeytin Kaymakamı İzzet Cem Eser'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Kaymakam Eser, 9 yaşındaki Arda Dilsiz'e yaptığı ilk müdahale ile hayata döndüren Uzman Jandarma Çavuş İhsan Müjdeci'yi tebrik ederek, "Başarı Belgesi" takdim etti. - KASTAMONU

Çatalzeytin, Kastamonu, Jandarma, Güncel

Kaynak: İHA

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