Yaptığı kaza ile Türkiye'nin gündemine oturdu, iki bayramı bir arada yaşadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz 15 Mart tarihinde meydana gelen kazada kamyoneti hurdaya dönen ve kaza sonrası diğer araç sürücüsüyle diyalogları sebebiyle fenomen olan Bekir Varol, sigortadan gelen para ve hayırsever bir arkadaşının desteğiyle yeni arabasına kavuştu.

Yaptığı kaza ile Türkiye'nin gündemine oturdu, iki bayramı bir arada yaşadı
25.05.2020 15:25 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:41
Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz 15 Mart tarihinde meydana gelen kazada kamyoneti hurdaya dönen ve kaza sonrası diğer araç sürücüsüyle diyalogları sebebiyle fenomen olan Bekir Varol, sigortadan gelen para ve hayırsever bir arkadaşının desteğiyle yeni arabasına kavuştu.

Ramazan bayramı öncesinde yeni arabasına kavuşan ve iki bayramı bir arada yaşayan Zavadanak Bekir, korona konusunda duyarlı olmayan vatandaşlara Yörük tabiriyle seslenerek, "Gıçınızı kırın evinizde oturun. Yoksa bu illetten kurtulamayacağız" dedi.

Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Kızılağaç kavşağında 15 Mart 2020 tarihinde meydana gelen kazanın ardından kaza yaptığı araç sahibiyle yaşadığı diyalog ve söylemleriyle Türkiye gündemine oturan namı değer Manavgatlı Zavadanak Bekir, Bekir Varol kazada hurdaya dönen kamyonetinin yerine yeni bir kamyonete kavuştu.

Ramazan Bayramı öncesinde yeni kamyonetine kavuşan ve 2 bayramı bir arada yaşayan Bekir Varol, sigortadan 18 bin lira paranın geldiğini belirterek, "Sağ olsun sosyal medyada marul kafa olarak tanınan Mehmet Yıldırım arkadaşım maddi destek verdi. Antalya'da galericilik yapan bir arkadaşının da desteğiyle eski kamyonetimden çok daha iyi bir kamyonetim oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Plakasını da bana özel hazırlatmışlar. Plakanın harfleri ADM, yani adam. Artık çalışma zamanı. Kamyonetimle çalışmaya hız vereceğim" dedi.

"Gıçınızı kırın evinizde oturur olun"

Korona virüs tedbirleri konusunda bazı vatandaşların duyarsızlığına dikkat çeken Zavadanak Bekir, "Ne yazık ki bazı insanlar sanki korona tamamen bitmiş gibi bir davranış sergiliyor. Özellikle Manavgat'ta ırmak kenarlarında insanlar sarmaş dolaş ve maskesiz bir şekilde dolaşıyor. Onlara bizim Yörüklerin tabiriyle seslenmek istiyorum ve diyorum ki maskesiz gezmeyin. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın, gıçınızı gırın evinizde oturur olun. Eğer bunu yaparsanız Kurban Bayramında ağız tadıyla bayram kutlarız. Yoksa bu illetin önüne geçemeyiz. Bir başka konu ise bizim toplumumuzun geçmiş bayram kutlamaları. Sokağa çıkma yasağı bittiği an geçmiş bayramın mübarek olsun diyerek ev gezmeleri ve bayram kutlamaları başlayacaktır. Lütfen bunu yapmayalım" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Manavgat, Türkiye, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Gaziantep’te rehavet koronavirüs vakalarını artırdı! Bir günde 56 vaka Haber
Gaziantep'te rehavet koronavirüs vakalarını artırdı! Bir günde 56 vaka
Saruhanlı Devlet Hastanesi’nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı Haber
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu Haber
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl’de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi Haber
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı’ya resti çekti: Daha da izlemem Haber
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu Haber
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Ali Babacan, ’Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?’ sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz Haber
Ali Babacan, "Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
Haberler››Güncel››Yaptığı kaza ile Türkiye'nin gündemine oturdu, iki bayramı bir arada yaşadı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:55: Libya'da Hafter yanlısı Temsilciler Meclisi'nden siyasi çözüme destek çağrısı - Haber 00:55: Van'da karantinaya alınan mahallede bir kişi öldü - Haber 00:47: İzmir'de genç kızı taciz ettikten sonra gasbeden zanlılar tutuklandı - Haber 00:27: Cami ile hilal buluşması mest etti - Haber 00:21: 62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi - Magazin 00:16: 43 ilin geçiş güzergahındaki yollar bu bayramda boş kaldı - Haber 23:41: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı - Haber 23:32: İçişleri Bakanlığı'ndan "polis zorbalığı" başlıklı habere tepki: Ucuz ve yakışıksız nitelendirme asla kabul edilemez - Haber 21:34: Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı - Haber 14:36: Gaziantep'te rehavet koronavirüs vakalarını artırdı! Bir günde 56 vaka - Haber