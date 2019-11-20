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Yaptığı kaza kaskının kamerasına yansıdı

Motosiklet sürücünün ölümden döndüğü anlar kameradaHaber- Kamera İlkay DİKİCİ İSTANBUL(DHA)Eyüpsultan'dan bir motosikletin zincirleme kazaya karışan otomobile arkadan çarptığı anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

20.11.2019 09:37 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:40
sürücünün ölümden döndüğü anlar kamerada
Haber- Kamera İlkay DİKİCİ İSTANBUL(DHA)
Eyüpsultan'dan bir motosikletin zincirleme kazaya karışan otomobile arkadan çarptığı anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Olayda yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa Aktepe'ye yoldan geçen bir ambulansın sağlık ekibi ilk müdahaleyi yapıp hastaneye götürdü.
KAZA ANI KAMERADA
Kask kamerasına yansıyan kaza geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde meydana geldi. Eyüpsultan'dan yola çıkan Mustafa Aktepe, TEM bağlantı yolu AKOM kavşağında önünde zincirleme kazaya karışan araca arkadan hızla çarptı. Aktepe düşerek yaralandı. Mustafa Aktepe'nin yardımına yoldan geçen ambulanstaki sağlık ekipleri müdahale etti. Hastaneye kaldırılan Aktepe tedavisinin ardından taburcu oldu.
TEK ÇAREM ARACA ÇARPMAKTI
Olayı anlatan Aktepe, 'Takip mesafem azaldığında bir aracın ani fren yaptığını gördüm. Gece karanlığı olduğu için aracın fren lambaları tam belli olmuyordu. Kaza yeri belli olmuyordu. Daha sonrasında kaçacak nokta aradım fakat sağ AKOM kavşağına girmek istesem dubalara denk geliyordum, emniyet şeridine girmek istesem orada duran araç vardı, sol tarafa kaçmak istesem orada ticari taksi vardı. Fren yapsam mesafem kısaldığından dolayı uçma ihtimalim vardı. Tek çarem araca çarpmaktı. Aracın arka camından içeri girdim dedi.
Motorunun serviste olduğunu belirten Aktepe, 6 bin TL'lik hasarının olduğunu da ifade etti.
Yaptığı kaza kaskının kamerasına yansıdı

Motosiklet, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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