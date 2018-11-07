Yaptığı Robotla Dünya 1.'si Olan Öğrenci Kocaeli Valisi'ne Konuk Oldu

07 Kasım 2018 Çarşamba 17:34



07 Kasım 2018 Çarşamba 17:34

Uluslararası INSPO 2018 Proje Yarışması'nda Dünya 1'incisi olan Kocaeli Fen Lisesi öğrencisi Mehmet Akif Kaya, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.Yaşlı ve engelli insanlara ev işlerinde yardımcı olmayı amacıyla geliştirdiği Tashımasu adlı robotuyla yarışmaya katılan Kocaeli Fen Lisesi öğrencisi Mehmet Akif Kaya, 10 ülkeden 386 projenin yarıştığı Uluslararası INSPO 2018 Proje Yarışması'nda Dünya 1'incisi oldu. İhlas Haber Ajansı tarafından yapılan haber ile başarısını tüm Türkiye'ye duyuran, Kocaeli Fen Lisesi 11'inci Sınıf öğrencisi Kaya, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti. Mehmet Akif Kaya ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Kocaeli Fen Lisesi Müdürü Mesut Tekin, Biyoloji Öğretmeni Şadiye Öztürk ve Bilgisayar Öğretmeni İrfan Kaya ziyarete eşlik etti.Uluslararası INSPO 2018 Proje Yarışması'nda Dünya 1'incisi olan Mehmet Akif Kaya, Tashımasu adlı projesi hakkında Kocaeli Valisi'ne sunum yaptı. Vali Aksoy, Kocaeli Fen Lisesi Müdürü Mesut Tekin ile Öğretmenler Şadiye Öztürk ve İrfan Kaya'yı tebrik ederek, Mehmet Akif Kaya'ya ödül verdi ve başarılarının devamını diledi. - KOCAELİ