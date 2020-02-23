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Yaptığı roket ile uçuş denemesinde çöle düşerek öldü

Yaptığı roket ile uçuş denemesinde çöle düşerek öldüABD-(DHA) ? California eyaletinde evde kendi yaptığı roketle havalanan Michael Hughes, roketin havalandıktan sonra yere çakılması sebebiyle hayatını kaybetti.

23.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:49
Yaptığı roket ile uçuş denemesinde çöle düşerek öldü
ABD-(DHA) ? eyaletinde evde kendi yaptığı roketle havalanan Michael Hughes, roketin havalandıktan sonra yere çakılması sebebiyle hayatını kaybetti.
California'nın Barstow kenti yakınlarında ortağı Waldo Stakes ile ürettikleri buharlı roket ile uçma denemeleri yapan 64 yaşındaki Michael Hughes, roketin havalandıktan kısa bir süre sonra yere çakılmasıyla hayatını kaybetti. 'Çılgın Mike' lakaplı mühendis daha önce de benzer denemeler yapmasıyla biliniyordu. Ölümüne sebep olan denemede evde yaptıkları buharlı roketiyle 1,5 km yükselerek 'Karman Çizgisine' ulaşmak istiyordu. Karman Çizgisi dünyanın atmosferiyle uzay boşluğu arasındaki sınıra verilen ad olarak biliniyor. Polis bir kişinin roket fırlatma sonrası çöle çakılarak hayatını kaybettiğini ve soruşturmanın devam ettiğini yazılı olarak açıkladı.
Yaptığı roket ile uçuş denemesinde çöle düşerek öldü

Amerika Birleşik Devletleri, California, Güncel

Kaynak: DHA


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