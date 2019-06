Yaptığı tarihi eser replikaları müzede sergileniyor

Kaynak: DHA

TOKAT'ta çini işleme sanatı ile uğraşan Ozan Büyükkayalar (35), 3 farklı ülkenin müzelerinde sergilenen 5 tarihi eserin replikalarını yaptı. Büyük Selçuklu dönemine ait replikalar Tokat Belediyesi Şehir Müzesi'nde sergileniyor.Kent merkezinde yaşayan Ozan Büyükkayalar, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Büyükkayalar, ataması gerçekleşmeyince nişanlısı ile birlikte hobi olarak çini işleme işine başladı. Lisansını tarih üzerine yapan Büyükkayalar, Büyük Selçuklu dönemine ait eserleri araştırarak eserlerin replikalarını yapmaya başladı. Ardından 11, 12 ve 13'üncü yüzyıla ait olduğu bilinen tarihi eserlerin replikalarını yaparak sergilemek üzere Tokat Belediyesi Müze Müdürlüğü'ne başvurdu. Olumlu yanıt alan Büyükkayalar, eserlerini belediye bünyesinde hizmet veren Şehir Müzesi'nde sergilemeye başladı. Orijinali Smithsonians Museum Of Asia Art Rusya'da bulunan aslan figürü, Museum Of İslamic Arts'da Mısır'da bulunan geyik figürü, Khalili Collectin'da İran'da sergilenen aslan-ceylan av sahnesi ile İslamic World Londra'da yer alan 11'inci yüzyıla ait leylek figürlü eserlerin replikalarının yer aldığı sergi 2 ay boyunca görülebilecek.'BU ESERLERİN TAMAMI BÜYÜK SELÇUKLU'YA AİT'Sergi açmak istediklerini ve ilk açtıkları serginin Türkiye'den götürülen ya da kaçırılan Büyük Selçuklu eserleri üzerine olmasını istediklerini belirten Ozan Büyükkayalar, "Bu eserlerin tamamı envantere geçerken Pers olarak geçmiş. Bu durum bizi çok üzdü. Sergiden bahsederken özellikle Büyük Selçuklu demeyi tercih ediyoruz. Çünkü bu eserlerin tamamı Büyük Selçuklu'ya ait. Benim asıl lisansım tarih üzerinedir. Yaptığım işe nasıl bir yenilik katabilirim diye düşünürken büyüklerimizle de paylaştım. Onların da destekleri ile eserlerimiz burada sergileniyor. Benim aklımdaki sergi 32 parçadan oluşuyordu. Şu an 7 parçasını sergileyebiliyoruz. Diğer parçaları da tamamlayıp eserlerimin tamamını sergilemek istiyorum. Eserlerimiz burada kabul gördü. İnsanlar eserlere hep bu müzede sergileniyormuş, müzenin parçasıymış yeni bir eser değilmiş gibi davranıyorlar. Biz de bunların replika olduğunu orijinallerinin farklı ülkelerde sergilendiğini izleyenlere tek tek anlatıyoruz" dedi.'LARA BAKARAK YAPTIM'Eserlerin orijinallerini yakından görmediğini, fotoğraflarına bakarak yaptığını belirten Büyükkayalar, "Araştırma yaptık. Hermitage Müzesi'ndeki ürünlerin arşivini çıkarttık. Daha sonra British Museum'daki eserlerin arşivlerini çıkarttık. Sonra bunların arasından eledik. Çünkü Büyük Selçuklu'ya ait ama Bizans diye kaydedilmiş, farklı bir kaynakta yer almış. Benim de bunların elemelerini yapmam gerekti ve yapılan çalışma sonucunda bu ürünler ortaya çıktı. Bu eserlerin yapımında biz sgrafitto denilen bir tekniği kullandık. Bu eserlerin yapımı yaklaşık 3 ile 4 gün sürüyor. Eserlerin tamamını 30 santimetrelik tabağa yaptım. Tabağın tamamı siyaha boyanır ve daha sonra iğne ile kazılarak desen ortaya çıkartılır. Orijinal eserlerin tamamı samur dediğimiz teknikle yapılmış. Yani fırça ile yapılmış. Fakat renkler çok solgun ve mat olduğu için fırçayla çalışmak yerine sgrafitto tekniği ile çalışmak istedim" diye konuştu.- Tokat