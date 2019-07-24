Yaptığı temizliklerle adını duyuran fenomen Kadir Ezildi, FOX TV'de program sunacak

TLC Türkiye kanalında ekrana gelen ve büyük beğeni toplayan temizlik programı Fox TV'ye transfer oldu. Programın yeni adı ise Temizlik Benim İşim adı oldu. Programın sunuculuğunu ise renkli karakteriyle tanınan Kadir Ezildi oldu.

TRANSFER OLDULAR

FOX TV'de hafta içi her gün ekrana gelmesi beklenen programın yapımcısı ise yine Talya yapım olacak. Yeni programın çekimleri bayramdan sonra başlayacak ve program Eylül ayında ekrana gelecek.

YENİ PROGRAMI İÇİN İŞİNDEN ÇIKMIŞTI

Lise yıllarında temizlik takıntısı başlayan ve aile ortamında çektiği videolarla sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kadir Ezildi, yeni sezonda sunuculuk yapacağını Instagram hesabından duyurdu. Programın tanıtım videosunu yayınlayan Ezildi, "Çok yakında Fox ekranlarında sizlerleyiz" notuyla paylaştı. Özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalışan Ezildi, geçtiğimiz günlerde de işinden ayrılmıştı.

KADİR EZİLDİ KİMDİR?

Temizlik Avcıları ekibinde yer alan Kadir Ezildi, İstanbul'da özel bir hastanede depo sorumlusu olarak çalışıyor. Ezildi, 24 yaşında ve İstanbul'da ailesiyle yaşıyor. Yıllardan beri akrabalarla eğlenceli anları video çekerek paylaşan Ezildi, Temizlik Avcıları programıyla adını duyurmuştu. Ezildi'nin programda "Elemini kederini atacaksın" sözleri ise büyük dikkat çekti.