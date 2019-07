Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen eğitim faaliyetinde öğretmenleri ziyaret etti. Savunma Teknolojileri Mühendislik ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında ki protokolü kapsamında mesleki öğretmenlere yönelik yapılan eğitim faaliyetine katılan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, " Türkiye 'de teknik eğitim kalitesinin artırılması, yaygınlaştırması ve gençlerin teknik eğitime yönelmesinde daha etin olabilmek adına çeşitli programlar yapabilmek için bakanlığımız ile bir protokol yaptık. Bu protokolün muhatabında STM olarak adresledik. STM bu konuda ön yüz olarak bu işi hem savunma sanayii adına hem Milli Eğitim Bakanlığı adına yürütecek. Öğretmenlerimizin eğitilmesi ve sektörü çok yakından tanımaları önemli. Bu sebepten sizlerle başlattığımız bu çalışmaların çok daha genişleyerek yürüyeceğini düşünüyoruz" dedi."YAPTIĞIMIZ ANLAŞMALARIN ŞARTLARINA BİREBİR UYUYORUZ" Türkiye olarak yapılan anlaşmaların ve atılan imzaların arkasında olduğunu belirten Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bu F-35 ortaklığı olur, F-35 alımı olur, S-400 alımı olur. Bunlar ile ilgili biz tutarlı olduk. Biz bir anlaşma yaptık. Yaptığımız anlaşmaların şartlarına birebir uyuyoruz. F-35 olayında bugüne kadar her türlü ödemeyi her türlü yükümlülüğümüzü kusursuz bir şekilde yerine getirdik. Bütün söylentilere rağmen bütün yükümlülüklerimiz yerine getirildi" şeklinde konuştu.ANLAŞMALARDA YERİ OLMAYAN MUHALİF BİR KARAR Şu an için tek taraflı bir askıya alma kararı olduğunu söyleyen Başkan Demir, "Bu kararın veya çıkartılma kararının şu anda imza altına alınmış mutabakat zaptlarında, anlaşmalarda hiçbir şeklide yeri olmayan ve onlara tamamen muhalif bir karar. Bunun resmi ve yazılı hale gelmesinde bekliyoruz. Biz program ile ilgili yükümlülüklerimiz farkındayız. Bunu devam ettireceğiz. Alınan karardan sonra ki adımların ne olacağını göreceğiz. Şu anda 'Askıya alınma' kelimesi kullanılıyor. Çıkartılma değil. Çıkartılmanın kendine has hükümleri olabilir o devrede yok. Programda Türkiye'nin dışlanması durumunda her bir uçak başına 7-8 milyon Dolar'ı aşacak maliyet artışının diğer ülkelere nasıl yansıyacağı düşünülmesi lazım. Bundan dolayı oluşacak üretici bulma ile ilgili sürecinin ve uçak teslimatlarının ne kadar gecikeceği düşünülmesi gerekiyor" diye konuştu."BİZİM İÇİN YENİ BİR UYARI FİŞEĞİ OLMUŞTUR" Milli muharip uçak projesinin hızla devam ettiğini vurgulayan SSB Başkanı Demir, "Paris havacılık fuarında uçağımızın bire bir ölçekli maketini sunduk. Türkiye kendi yerli ve milli savunma sanayini oluşturmakla ilgili yolculuğuna devam edecektir. Bu da bizim için yeni bir uyarı fişeği olmuştur. Türkiye'nin savunma sanayi konusunda ki milli ve yerlilik vurgusunun ne kadar yerinde olduğunu buna daha fazla değer vermesi ve kaynak ayırması gerektiğinin bir işareti olmuştur" ifadelerini kullandı. Ziyaretin ardından Başkan Demir öğretmenler ile hatıra fotoğrafı çekildi.(Yunus Emre Kartal/İHA)