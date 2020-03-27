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Yaptıkları kaza sonrası 3 sağlık görevlisini darbeden 2 kişi yeniden tutuklandı

Konya'da otomobilleriyle yaptıkları kazanın ardından yardımlarına gelen 112 Acil Servis'te görevli 3 sağlık personeline saldırdıkları için gözaltına alınan ve sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Hasan Rıza Dağtekin ve Ahmet Sonkur...

27.03.2020 22:55 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:55
Yaptıkları kaza sonrası 3 sağlık görevlisini darbeden 2 kişi yeniden tutuklandı

Konya 'da otomobilleriyle yaptıkları kazanın ardından yardımlarına gelen 112 Acil Servis'te görevli 3 sağlık personeline saldırdıkları için gözaltına alınan ve sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Hasan Rıza Dağtekin ve Ahmet Sonkur hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. Olaya karıştığı tespit edilen araç sürücüsü İsmail Sonkur, Ahmet Sonkur ve Hasan Rıza Dağtekin öğle saatlerinde gözaltına alındı. Tutuklama talebi ile Konya 1'inci Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen üç şüpheli, 'Görev yaptırmamak için birden fazla kişi ile birlikte direnme' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Acil Servis, Hasan Rıza, Konya, Güncel

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