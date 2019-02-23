Yaptıkları Türk Bayrağı Tablosunu Jandarmaya Hediye Ettiler

Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde bir grup ilkokul öğrencisi, yaptıkları Türk bayrağı tablosunu İlçe Jandarma
Komutanlığına hediye etti.
Elbistan ilçesinin Büyükyapalak
Gazi İlkokulunda öğrenim gören öğrenciler, Kahramanmaraş Değerler Eğitimi Projesi (KADEP) kapsamında, yaptıkları Türk bayrağı tablosunu hediye etmek ve askerlerle tanışıp, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi edinmek için İlçe Jandarma Bölük Komutanlığını ziyaret etti.
Bölük Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert tarafından ağırlanan sınıf öğretmeni Mesut Erden ve öğrenciler, tabloyu teslim ettiler.
Askerlerle bir süre sohbet eden öğrenciler, görevleri ile ilgili bilgi aldı.
Askerlerse öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, öğrencilerin davranışlarının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.
Öğrencilerin hassasiyetine dikkat çeken Sert, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayrak hassasiyetleri bizleri onurlandırıyor. Onlardaki bu bayrak sevgisi geleceğimizin güven altında olduğunu gösteriyor. Öğrencilerimize, ailelerine ve öğretmenlerine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Kahramanmaraş, Elbistan, Jandarma, Güncel
Kaynak: AA