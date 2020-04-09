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Yaptıkları yiyecekler ve yazdıkları duygusal mesajlar ile sağlık çalışanlarına moral verdiler

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüse karşı özveriyle çalışarak hayat kurtarmaya devam eden sağlık çalışanlarına mahalle sakin tarafından hem moral hem de yemek desteği geldi.

09.04.2020 17:29 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:30
Yaptıkları yiyecekler ve yazdıkları duygusal mesajlar ile sağlık çalışanlarına moral verdiler
Dünyayı etkisi altına alan Korona virüse karşı özveriyle çalışarak hayat kurtarmaya devam eden sağlık çalışanlarına mahalle sakin tarafından hem moral hem de yemek desteği geldi.

Trabzon 'da Yenimahalle sakinleri hayat kurtarmak için kendilerini riske atan sağlıkçılara evde yaptıkları yiyeceklerin yanında kağıtlara yazdıkları duygusal mesajları göndererek kendilerine destek olmaya çalıştı.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü'nde görev yapan ve buraya yakın yurtlarda kalan sağlık görevlilerine evlerinde yaptıkları poğaçadan dolmaya, börekten değişik tatlılara kadar yiyecekler ile kağıtlara yazdıkları farklı destek mesajları gönderen mahalle sakinleri amaçlarının sağlık çalışanlarına moral vermek olduğunu belirttiler.

"insan üstü çabası ile gecesi gündüzü olmadan Korona virüse karşı olağanüstü bir mücadelede bulunurken 'Evde kal Türkiye' mesajı ile bizlere manevi destek ve sosyal mesaj veren siz sağlık çalışanlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunarız. Allah hepinizden razı olsun. Kalplerimiz sizinle atıyor. İyiki varsınız" gibi mesajlar gönderen mahalle sakinleri her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduklarını söylerdiler. - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler: Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenimahalle, Kaşüstü, Trabzon, Güncel
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