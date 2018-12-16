Yaptırımların Siyasete Etkisi Yok, Halk Zarar Gördü"

İran Dışişleri Bakanı
Cevad Zarif, ABD
'nin uyguladığı ekonomik yaptırımların ülke siyasetini değiştirmediğini yalnızca halka zarar verdiğini belirtti. Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda Zarif, "Yaptırımlar hiçbir zaman etkili olmamıştır. Sıradan halka zararı olmuştur fakat ülke siyasetini değiştirmemiştir." ifadelerini kullandı.
18'incisi düzenlenen Doha
Forumu münasebetiyle Katar
'da bulunan Zarif, ABD'nin anlaşmadan çıkmasının ardından ülkesinin E3+2 ( İngiltere
, Almanya
, Fransa
, Rusya
ve Çin
) ile görüşmelere devam ettiğini kaydetti.
Twitter,Dışişleri Bakanı,İran,Amerika Birleşik Devletleri
16 Aralık 2018 Pazar 20:27