Yaralama Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde çeşitli yaralama suçlarından hakkında arama kaydı bulunan B.Y., kırsal kesimdeki saklandığı evde yakalandı.Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliğine bağlı Asayiş Büro ekipleri yaptıkları araştırmada hakkında çeşitli yaralama suçlarından arama kaydı bulunan B.Y.'nin ilçesinin kırsal kesimindeki Atça Mahallesinde saklandığı bilgisine ulaştı. Yapılan baskınla B.Y., gizlendiği evde yakalandı. Gözaltına alınan B.Y., emniyetteki sorgusunun ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi.Çıkarıldığı Mahkemece tutuklanan B.Y., Nazilli E Tipi Kapalı Ceza ve Tutuk Evi'ne gönderildi.- Aydın