20 Kasım 2018, 01:24
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Yaralama Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı

Yaralama Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde çeşitli yaralama suçlarından hakkında arama kaydı bulunan B.Y., kırsal kesimdeki saklandığı evde yakalandı.

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde çeşitli yaralama suçlarından hakkında arama kaydı bulunan B.Y., kırsal kesimdeki saklandığı evde yakalandı. 

Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliğine bağlı Asayiş Büro ekipleri yaptıkları araştırmada hakkında çeşitli yaralama suçlarından arama kaydı bulunan B.Y.'nin ilçesinin kırsal kesimindeki  Atça Mahallesinde saklandığı bilgisine ulaştı. Yapılan baskınla B.Y., gizlendiği evde yakalandı. Gözaltına alınan B.Y., emniyetteki sorgusunun ardından  Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi.

Çıkarıldığı Mahkemece tutuklanan B.Y., Nazilli E Tipi Kapalı Ceza ve Tutuk Evi'ne gönderildi.

- Aydın Nazilli,Asayiş Büro,Sultanhisar,Aydın
20 Kasım 2018 Salı 01:24