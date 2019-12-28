Yaralama ve iş yeri kurşunlama şüphelisi cezaevi firarisi minibüste yakalandı

KONYA Seydişehir Açık Cezaevi'nden firar ettikten sonra bir kişiyi bacaklarından vuran, bir taksi durağına da ateş açan Yasin K. (21), bindiği minibüste yakalanıp, gözaltına alındı.

?Merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'ndeki taksi durağına 8 Aralık günü saat 19.30 sıralarında av tüfeği ile ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, taksi durağında maddi hasar meydana geldi. 19 Aralık günü saat 00.30 sıralarında ise merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Denizli Sokak'ta başında motosiklet kaskı bulunan kişi, Sami Çamurcu'yı (34) iş yerinde tabanca ile ateş ederek her iki bacağından vurup, yaraladı. Çamurcu ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şüpheli, kendisini yakalamaya çalışan polislere de ateş açarak kaçtı.

CEZAEVİNDEN KAÇMIŞ

Her iki olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin 3 Aralık günü 'yaralama' suçundan hüküm giyen, cezasını çektiği Seydişehir Açık Cezaevi'nden firar eden ve hakkında 3 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan Yasin K. olduğunu tespit etti.

MİNİBÜSTE YAKALANDI

Polis, Yasin K.'nın gidebileceği tüm adresleri kontrol etti. Ekipler, dün akşam saatlerinde Yasin K.'yi, Nalçacı Caddesi üzerinde seyir halindeki minibüste yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Yasin K. adliyeye sevk edildi.