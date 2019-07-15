15.07.2019 11:17
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Yaralanan dağcıyı ekipler bulunduğu bölgeden indirdi

Yaralanan dağcıyı ekipler bulunduğu bölgeden indirdi

Niğde'de Aladağlar Demirkazık'ın zirvesine çıkan ve dönüş esnasında yaralanan dağcı, bölgeye ulaşan ekiplertarafından dağdan indirilerek hastaneye kaldırıldı.

Niğde'de Aladağlar Demirkazık'ın zirvesine çıkan ve dönüş esnasında yaralanan dağcı, bölgeye ulaşan ekipler

tarafından dağdan indirilerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Demirkazık'ın zirvesine tırmanış yapan bir grup dağcının geri dönüşü esnasında dağcılardan H.B. kaza geçirerek yaralanırken, dağcı Ö.O. ise rahatsızlandı. Dağcıların durumu bildirmesi üzerine AFAD Niğde, Çamardı Jandarma, Niğde UMKE, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) ve Türkiye İzcilik Federasyonu (TİFAKE) ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler Kızıl Çarşak mevkiinde bulunan dağcıları ulaşarak kurtardı. Kurtarılan dağcılar Çamardı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - NİĞDE
Kaynak: İHA
Aladağlar, Çamardı, Niğde, 3. Sayfa

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