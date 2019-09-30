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Yaralanan orman işçisi helikopterle hastaneye kaldırıldı

Adana'nın Feke ilçesinde kestiği tomruğun altında kalan orman işçisi ağır yaralandı.

30.09.2019 23:25
Adana'nın Feke ilçesinde kestiği tomruğun altında kalan orman işçisi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çandırlar mevkisinde ormanlık alanda kesim yapan orman işçisi Hikmet Baykan (40), kestiği çam ağacının tomruğu üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı.
112 Acil Sağlık ekibi tarafından önce Feke Devlet Hastanesine kaldırılan Baykan, daha sonra Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Durumunun ağır olan Baykan'ın havayoluyla Adana'ya sevk edilmesine karar verildi.
Baykan, ilçedeki İsmet Atlı Stadyumu'na inen askeri helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne nakledildi.
Yaralanan orman işçisi helikopterle hastaneye kaldırıldı

Baykan, Adana, Feke, Güncel

Kaynak: AA

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