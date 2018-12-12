Otomobil Sürücüsü, Aracına Çarpan Motosiklet Sürücüsü Yerine Kırılan Aynasıyla İlgilendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil sürücüsü, aracına çarpan motosiklet sürücüsüyle ilgilenmek yerine kırılan aynasıyla ilgilendi. Olay güvenlik kamerası tarafından anbean sıyrıldı.

KIRILAN AYNASIYLA İLGİLENDİ

Edinilen bilgiye göre kaza, Siverek ilçesi Tahsin Kaplan Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen ve elinde teneke kutu bulunan motosiklet sürücüsü, park halindeyken yola çıkmaya çalışan otomobile çarparak devrildi. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü otomobilin sürücüsüne tepki gösterirken, aracından inen sürücü ise yaralanan motosiklet sürücüsü yerine kırılan aynasıyla ilgilendi.

Yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.