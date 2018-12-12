12 Aralık 2018, 09:11
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Otomobil Sürücüsü, Aracına Çarpan Motosiklet Sürücüsü Yerine Kırılan Aynasıyla İlgilendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde motosiklet sürücüsünün otomobile çarparak yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü, yaralanan motosiklet sürücüsü yerine kırılan aynasıyla ilgilendi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil sürücüsü, aracına çarpan motosiklet sürücüsüyle ilgilenmek yerine kırılan aynasıyla ilgilendi. Olay güvenlik kamerası tarafından anbean sıyrıldı.

KIRILAN AYNASIYLA İLGİLENDİ

Edinilen bilgiye göre kaza, Siverek ilçesi Tahsin Kaplan Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen ve elinde teneke kutu bulunan motosiklet sürücüsü, park halindeyken yola çıkmaya çalışan otomobile çarparak devrildi. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü otomobilin sürücüsüne tepki gösterirken, aracından inen sürücü ise yaralanan motosiklet sürücüsü yerine kırılan aynasıyla ilgilendi.

Yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Siverek,Şanlıurfa
12 Aralık 2018 Çarşamba 09:11



YORUMLAR (11)
ARAS: adamı ne yargıladınız o an bakmış eline alıp baktı diye ilgilenmedi mi oluyor hepiniz çok insansınız ya biraz insanı muhakeme yapın. . .
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...: şanliurfadan ne bekleyebilirsiniz ben gittim gitmez olaydim türkiyede böyle yerler var mi dedim aman allahim yok böyle insan topluluğu sakin sakin gitmeyin benden size tavsiye
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OSMAN: izleyenlerde pek bi yardım etmiş gibi durmuyor ama... ailelerinden biride aynı şeyi yaşasın ozmn belllki anlarlar. vicdan mı hangi ülkede.. müslümanlıkla övünüp alakası olmayan ülked3e mi
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BURAK: Motorcular şeridinden gidicek aralardan kıvrılmayacak kanun böyle. Şerid dışında
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MÜDÜR: bunlar yüzünden bütün ülke bozuluyor sınır dışı edilmeleri lazım bunların.
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