Yaralanan sürücünün yardımına mahalleli yetişti

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde bir motosiklet sürücüsü başka bir motosiklete çarparak olay yerinden kaçtı.

Yaralanan sürücünün yardımına mahalleli yetişti
16.05.2020 21:32 | Son Güncelleme: 16.05.2020 21:32
Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde bir motosiklet sürücüsü başka bir motosiklete çarparak olay yerinden kaçtı.

Olay, Menteşe İlçesi Nergiz Sokak'ta meydana geldi. Kasksız olduğu iddia edilen 48 AAH 410 plakalı motosiklet sürücüsü, K.S. yönetimindeki 48 ACY 822 plakalı motosiklete çarparak olay yerinden kaçtı. Kazada ayağından hafif yaralanan K.S'nin yardımına sokak üzerinde oturan vatandaşlar yetişti. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. K.S'nin tedavisi yapılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Menteşe, Muğla, 3. Sayfa, Haber

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