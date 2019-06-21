21.06.2019 17:18
Haberler » Güncel » Haber

Yaralar sarılıyor

Yaralar sarılıyor

Gölbaşı Belediyesi olumsuz hava şartları nedeniyle zarar gören mahalleleri ziyaret ederek durum tespitinde bulunurken, hasarın karşılanması için çalışmaların derhal başlaması talimatını verdi.

Başkan Destek Oldu

Şiddetli yağış, fırtına ve hortumun neden olduğu Çayırlı ve Velihimmetli Mahallelerinde yaşanan afet sonrası bölgeye giderek yerinde incelemeler yapan Başkan Şimşek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sunarken; yetkililerle birlikte, meydana gelen zararla ilgili durum tespitinde bulundu. Yıkılan ve zarar gören yerlerin onarımı ve zararın karşılanması için Başkan Şimşek'in verdiği talimatların ardından çalışmalara başlayan yetkililer yaraları sarmaya başladı.

Seferber Olduk

Elektrik direklerinin yıkıldığı, çatıların uçtuğu, hayvanların telef olduğu afet nedeniyle oldukça üzüntülü olduğunu ifade eden Başkan Şimşek: "Mahallelerimiz çok şiddetli ve etkili bir afet yaşadı. Oluşan hasarın boyutu büyük. Tek tesellimiz can kaybı yaşanmamış olması. Meydana gelen tahribatın ve zararın karşılanabilmesi için belediye olarak seferber olduk. Gerekli talimatları verdim ve arkadaşlar da derhal harekete geçerek çalışmalara başladı. Rab'bim böyle bir afeti bir daha yaşatmasın" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler
Çayırlı , Güncel

Son Dakika Haberleri
19:02 "Yüzyılın Anlaşması planına ortak olan devletler haindir"
19:01 Karabük'teki sağanak köy yollarına zarar verdi
19:01 ABD Neden Türkiye'nin Hem S-400 Hem de F-35'lere Sahip Olmasını İstemiyor?
19:01 Şanlıurfa'da iki aile arasındaki silahlı kavga
19:00 Binali Yıldırım'a drone tutkunlarından havada teşekkür
19:00 "Futbolcuların satışını yeni yönetim belirleyecek"
18:59 'Yavuz' sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı'nda/ Ek fotoğraflar