Yaraları El Birliğiyle Sarmaya Çalışıyoruz"

07 Aralık 2018 Cuma 18:26



07 Aralık 2018 Cuma 18:26

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentte kasım ayı sonunda meydana gelen selde oluşan zararı el birliğiyle gidermeye çalıştıklarını söyledi.Edirne Belediye Meclisi, aralık ayı olağan toplantısı için Belediye Başkanı Recep Gürkan yönetiminde toplandı.Gürkan, mecliste yaptığı konuşmada, kentte geçen ay sonunda sel felaketi meydana geldiğini hatırlatarak, selden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.Sel nedeniyle maddi hasarın söz konusu olduğunu dile getiren Gürkan, şunları kaydetti:"Bu yaraları da el birliğiyle sarmaya çalışıyoruz. Bu doğal afet sırasında bize yardım için koşarak gelen Edirne Valiliğimizle birlikte bir koordinasyon içerisinde bize destek olan bütün kurumlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Babaeski, Kırklareli, Süloğlu, İpsala belediyelerine verdikleri ekip ve ekipman destekleri için bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.""Kendi imkanlarımızla altyapıya başlayacağız"Gürkan, kentin altyapı eksikliğinin giderilmesi noktasında kamuoyunda, "İller Bankası 'biz yapalım' dedi, belediye 'hayır biz yapacağız' dedi." şeklinde yanlış sözler paylaşıldığını savunarak, şunları kaydetti:"İller Bankası'nın asla ve asla böyle bir teklifi yoktur, ne yazılı, ne de sözlü olarak. Bunun belgesini sunabilen varsa bu görevi bugün bırakmaya hazırım. Bugün, bütün belediyelerin İller Bankasına borcu 12 milyar lira civarındadır. 12 milyarın 6 milyarı Kocaeli Büyükşehir Belediyesine aittir. Bu altyapı kredisini temmuz ayından beri bekliyoruz. Henüz onaylanmadı. Son doğal afet de bize gösterdi ki Edirne'nin beklemeye tahammülü yok. Bu yüzden kendi imkanlarımızla altyapıya başlayacağız."