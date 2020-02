Yaraların sarılması için gösterilen çaba depremzedeleri mutlu ediyor

Depremin yaşandığı Elazığ 'da yaraların sarılması için yürütülen çalışmalar depremzedeleri mutlu ediyor.Merkezi Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından ilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, Türk Kızılay, AFAD ve UMKE ile diğer yardım kuruluşlarının başlattığı çalışmalar aralıksız sürüyor.Devletin ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını sürdürdüğü deprem bölgesinde, yardım faaliyetlerine Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar da katkı sunuyor.Deprem bölgesinde yaşamın normale dönmesi için hummalı çalışmaElazığ'da depremin izlerinin silinmesi için Mustafa Paşa, Abdullah Paşa ve Sürsürü mahallelerinde ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.Depremzedeler için geçici barınmalarını sağlayacak konteyner kent kurulum çalışmaları da yoğun şekilde yürütülüyor. Vatandaşları yıl sonuna kadar kalıcı ve güvenli konutlara kavuşturmak için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde çalışma yapılıyor. Bu süreçte Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca, tahsis edilen araçlarla depremzedelerin hasar gören evlerinden eşyalarını taşımalarına destek sunuluyor.Depremzedeler bu zor günlerinde yaşamın normale dönmesi için kendilerine uzanan yardım elinden memnun."Tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor"Kendilerine tahsis edilen, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi eski binasında kalan, 3 öğün sıcak yemek, ısınma ve diğer ihtiyaçları karşılanan depremzedelerden Aliye Figen Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine her türlü imkanın sağlandığını söyledi.Sevinç, "Barınma, yatak, banyo, tuvalet gibi tüm imkanlara sahibiz. Yeme içme gibi tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Allah bin defa devletimizden razı olsun." dedi."Allah devletimize zeval vermesin, bütün imkanları bizlere sunmuş"Fatih Öktem ise bir daha böylesi depremlerin yaşanmaması temennisinde bulunarak, "Allah devletimize zeval vermesin, bütün imkanları bizlere sundu. Bu kadar imkanın buraya gelmesi kolay bir şey değil. Devlet, kişisel ihtiyaçlarımıza kadar karşılıyor." diye konuştu.Devletin kendilerini yalnız bırakmadığını belirten Ayten Karayılan ise başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm bakanlara ve ilgililere teşekkür etti.Karayılan, "Bizleri bundan sonra da yalnız bırakmasınlar. Başka bir şey istemiyoruz. Devletimiz burada, bize elinden gelenin fazlasını yapıyor. Biz devletimizden gerçekten razıyız, Allah da razı olsun. Barındığımız yerde banyo, sıcak su, 3 öğün yemek, temiz yatak gibi birçok ihtiyacımız karşılanıyor. Ev sorunumuz da çözülürse iyi olur." diye konuştu.Hanım Efsan da tüm ihtiyaçlarının karşılandığını dile getirerek, "Allah razı olsun devletimizden, gerçekten bize çok yardımcı oldular. Bize sıcak yer verdiler. Yoksa sokakta kalacaktım çocuğumla. Hiçbir eksiğimiz yok. Çocuğumun da tüm ihtiyaçları gideriliyor, bez, mama her şeyini veriyorlar. Bir değil, her şeyi veriyorlar." ifadesini kullandı.Cafer Çetinkaya da yapılan yardımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi."Tek isteğimiz bir an önce ev ve iş yerlerimizin yapılması"Alper Bakır ise 23 yıldır yaşadığı mahalledeki evinin ve dükkanının bulunduğu binanın ağır hasar gördüğünü belirtti.Hasarlı evlerinin ve iş yerinin de yıkılacağını aktaran Bakır, "Devletimizden Allah razı olsun. Devletimizle alakalı hiçbir problemimiz yok. Dışarıdan farklı görülebilir, belki provokasyonlar olabilir. Tek isteğimiz bir an önce ev ve iş yerlerimizin yapılması. İlk günden itibaren devletin gösterdiği refleksi gayet iyiydi. Emniyet teşkilatındaki arkadaşlarımız sürekli insanların başına bir şey gelmesin diye çaba gösteriyor." sözlerine yer verdi.Depremde hasar gören evinden eşyalarını askeri araç yardımıyla taşıyan Muhammed Çimenyar, devletin tüm ihtiyaçlarını karşıladığını anlatarak, "Askeri araçla evlerimizin taşınmasına yardım ediyorlar. Allah devletimize zeval vermesin, bu zor günümüzde bizi yalnız bırakmadı." dedi.