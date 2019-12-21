Yaralı 3 şahine tedavi

BURSA'nın İznik ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı 3 şahin, İlçe Orman İşletme Şefliği'nde korumaya alınarak tedavilerine başlandı.

İznik ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan 3 yaralı şahin, İlçe Orman İşletme Şefliği'ne getirildi. Koruma altına alınan şahinlerin tedavilerine başlandı. İznik Orman İşletme Şefi Hakan Dönmez, "Bir gün ara ile 1 tanesi Elbeyli-Gürmüzlü köy yolu üzerinde, diğer 2'si ise Çakırca köyü yolunda bulunmuş 3 şahini koruma altına aldık. Biri diğerlerine nazaran daha vahim bir durumdaydı. Bize geldiğinde 4-5 günlük saçma yarası vardı. Yarası yer yer kurtlanmış ve kanadını kullanamaz haldeydi. Burada ilk tedavilerini yaptık" dedi.

SON GÜNLERDE ARTMAYA BAŞLADI

Son günlerde yaralı hayvanların arttığını kaydeden Dönmez, "Bu tip hayvanlar av yasağına dahil ve doğaya katkıları bulunan hayvanlar. Doğanın dengesi için önemli vahşi hayvanlar. Bu hayvanların insanlar ile hiçbir sorunu yok, ama nedense insanlarımızın bu hayvanları ile sorunu varmış gibi bir durum yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkati olmaları gerekiyor. Avcılık yapanların yanında özelikle araç sürücülerimiz bu konuda daha dikkatli olmak zorundalar. Kış mevsimi yaşadığımız bu günlerde bu hayvanlar yiyecek için yollara çıkıyor, bu esnada araçlar ile karşılaşabiliyorlar. Böyle bir durumla karşılaşan herkes bizimle irtibata geçsin istiyoruz. Bu 3 şahinin acil ilk müdahaleleri burada tamamlandı. Biz şimdi bu hayvanları Bursa Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'ne göndereceğiz. Oradaki veteriner arkadaşların yardımları ile büyük ihtimal Karacabey'deki rehabilitasyon merkezine gönderilecek. Oradaki rehabilitasyon süresi sonrasında ise tekrar doğaya salınacaklar" ifadelerini kullandı.