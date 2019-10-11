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Yaralı akbaba koruma altına alındı

Konya'nın Akören ilçesinde, yaralı vaziyette bulunan akbaba tedavi altına alındı.

11.10.2019 14:54Yaralı akbaba koruma altına alındı
Konya'nın Akören ilçesinde, yaralı vaziyette bulunan akbaba tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Akören ilçesine bağlı Avdan Mahallesinde bir vatandaş tarafından uçamaz halde bir akbaba bulunduğu bilgisi üzerine adrese gitti. Milli parklar görevlileri, yaralı olduğu tespit edilen akbabayı tedavisi yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Müdürlüğüne teslim etti. Akbabanın tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi. - KONYA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Akören, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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