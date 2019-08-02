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Yaralı akbaba tedavi edilerek doğaya salındı

Siirt'te kırsal alanda yaralı halde bulunan kara akbaba, veterinerlik fakültesinde 3 hafta süren tedavisinin ardından Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince doğaya bırakıldı.

02.08.2019 10:39 Yaralı akbaba tedavi edilerek doğaya salındı
Siirt'te kırsal alanda yaralı halde bulunan kara akbaba, veterinerlik fakültesinde 3 hafta süren tedavisinin ardından Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince doğaya bırakıldı.

Siirt çevresinde nadir rastlanan türlerden biri olan kara akbabasını tedavinin ardından doğal ortamına salmanın sevincini yaşadıklarını belirten Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinden Mühendis Gökhan Şeker, vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin bir şekilde bulunan akbabanın tedavisi tamamlandığı için doğal ortamına bırakıldığını söyledi. Şeker, "Siirt'in Eruh ilçesi Eğlence kırsalında bulunan kara akbaba türümüz olarak geçen bu türümüz Siirt Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde 3 haftalık tedavi süreci tamamlandıktan sonra Gökçebağ beldesinde tekrardan doğaya kazandırmak için elverişli bir ortamda salınımını gerçekleştirdik. Kara akbaba olarak geçen bu türümüz yüksek kayalıklarda ve ağaç tepelerinde yuvalarını yaparak yılda bir veya iki kerede yumurta yaparak doğa ortamına uyum sağlayan ve tek eşli olan bir türümüzdür. Bundan sonra yaşam ortamlarına salınması için Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince elimizden geleni yapacağımıza tekrardan sözünü vermekteyiz" dedi. - SİİRT

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Siirt, Güncel

Kaynak: İHA

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