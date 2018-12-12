Yaralı Akbabayı Jandarma Kurtardı

Şanlıurfa
'nın merkez Eyyübiye
ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı Asayiş timleri, kırsaldaki Karaali
bölgesinde çalışma yaptıkları sırada, nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan akbabayı yaralı halde buldu.
Hayvanla bir süre ilgilenen jandarma ekipleri daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bağlı Gölpınar Yaban
Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler, hayvanı merkeze götürerek tedavisine başladı.
Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Reşat Ektiren, yaptığı açıklamada, ayağındaki etiketten kuşun Sırbistan
menşeli olduğunu öğrendiklerini belirterek, tedavinin ardından kızıl akbabanın doğal yaşam alanına bırakılacağını kaydetti.
Eyyübiye,Şanlıurfa,Jandarma
12 Aralık 2018 Çarşamba 20:23