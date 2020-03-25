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Yaralı alkollü sürücü oyun havasıyla hastaneye taşındı

Yaralı alkollü sürücü oyun havasıyla hastaneye taşındı Aksaray'da alkol aldıktan sonra plakasız motosikleti ile kaza yaparak yaralanan sürücü oyun havası müziği ile sedye üzerinde hastaneye taşındı.

25.03.2020 19:17 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:17
Yaralı alkollü sürücü oyun havasıyla hastaneye taşındı
AKSARAY - Aksaray 'da alkol aldıktan sonra plakasız motosikleti ile kaza yaparak yaralanan sürücü oyun havası müziği ile sedye üzerinde hastaneye taşındı.
Kaza, Gülağaç Yolu Kireçlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide alkol aldıktan sonra plakasız motosikleti ile Gülağaç istikametine seyreden alkollü sürücü Ahmet A. (56), birkaç kilometre gittikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikleti ile şarampole devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Ambulanstan indirilen yaralı motosiklet sürücü, cebindeki telefonda çalan oyun müziği eşliğinde acil servise taşındı. Bilinci kapalı olan alkollü motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaralı alkollü sürücü oyun havasıyla hastaneye taşındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Aksaray, 3. Sayfa

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Yaralı alkollü sürücü oyun havasıyla hastaneye taşındı

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