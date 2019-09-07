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Yaralı antilobu canlı canlı gömdüler

Hindistan'da çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar vermesi sebebiyle Orman Bakanlığı'na başvurdu.

07.09.2019 17:23 Yaralı antilobu canlı canlı gömdüler
Hindistan'da çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar vermesi sebebiyle Orman Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık, bölgedeki 300 antilobun avcılar tarafından öldürülmesine izin verdi. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde yaralı bir antilobun canlı canlı gömüldüğü görüldü.

Olay, Hindistan'ın Bihar eyaletinde meydana geldi. Eyaletteki çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar verdikleri gerekçesiyle Orman Bakanlığı'na şikayette bulundu. Bakanlık, çiftçilerin şikayetlerini değerlendirdikten sonra bölgedeki antilopların öldürülmesine izin verdi. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde vurulan bir antilobun ölmediği, avcıların antilobu iş makinesiyle bir deliğe sürükledikten sonra hayvanı canlı canlı gömdüğü görüldü.

Görüntü Dökümü
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-Kepçeyle yaralı antilobun üzerine toprak atılması
-Hayvanın çukura itilmesi
-Çevredeki insanlar



Hindistan, Güncel

Kaynak: DHA

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