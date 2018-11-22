Yaralı Askere Geçmiş Olsun Ziyareti

22 Kasım 2018 Perşembe 15:51



22 Kasım 2018 Perşembe 15:51

Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Süngütepe Üs Bölgesi'nde, mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralanan Er Cebrail Gürsoy ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.Tahmazoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, çok üzücü bir olay yaşandığını belirterek, "Vatanımızın savunması için görev başında olan mehmetçiklerimizin yaşadığı olay hepimizi derinden sarstı. Allah'tan şehitlerimize rahmet gazilerimize acil şifalar diliyorum. Cebrail Gürsoy o üzücü olayı yaşayan askerlerimizden birsi. Biz ona hem geçmiş olsun demek hem de moral vermek istedik. Rabbim bir daha böyle bir olay yaşatmasın." dedi.Ziyarette, Cebrail Gürsoy'un komutanını arayarak bir süre konuşan ve ailenin teşekkürlerini ileten Tahmazoğlu, Gürsoy'un ailesiyle de bir süre sohbet etti.Gürsoy ve ailesi Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.