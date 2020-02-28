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Yaralı askere kan vermek için vatandaşlar hastaneye akın etti

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda yaralanan ve Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne getirilen asker için vatandaşlar kan vermek için hastaneye akın etti.

28.02.2020 01:56 | Son Güncelleme: 28.02.2020 01:56Yaralı askere kan vermek için vatandaşlar hastaneye akın etti
Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda yaralanan ve Devlet Hastanesi'ne getirilen asker için vatandaşlar kan vermek için hastaneye akın etti.

İdlib'teki saldırıda şehit olan ve yaralanan askerler Hatay'daki çeşitli hastanelere getirildi. 1 yaralı asker de Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralı askerin getirildiğini duyan vatandaşlar kan vermek için hastaneye akın etti. Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ve Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'da hastaneye gelerek yaralı askerin durumu hakkında bilgi aldı. Vatandaşlar, Kaymakam Karamehmetoğlu'nun kan ihtiyacının olmadığını duyurması üzerine dağıldı. - HATAY

Devlet Hastanesi, Kırıkhan, Güncel

Kaynak: İHA

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