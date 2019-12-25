Haberler » Güncel » Yaralı at, duyarlı vatandaşın çabasıyla kurtarıldı - Haber

Yaralı at, duyarlı vatandaşın çabasıyla kurtarıldı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yol kenarında yaralı halde duran at, duyarlı bir kadının çabasıyla tedavi altına alındı.

25.12.2019 22:19 | Son Güncelleme: 25.12.2019 22:20
'nın Gölbaşı ilçesinde yol kenarında yaralı halde duran at, duyarlı bir kadının çabasıyla tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, iş yerinden evine giden Ayşe Mertoğlu, yol kenarında yaralı bir at gördü.
Atın sahipsiz olduğunu düşünen Mertoğlu, yaralı hayvanın kurtarılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğüne ihbarda bulundu.
Ekiplerin ambulansla hayvan hastanesine götürdüğü at, tedavi altına alındı.
Mertoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayağında sorun olduğunu fark ettiği ata karşı duyarsız kalmadığını belirterek, "Atı yaralı bulunduğu yerde yalnız bırakmadım. Ekipler trafikten olsa gerek geç geldi. Duyarlı olunması gerektiğini düşünüyorum. Herkesin yapması gerekeni yaptım." dedi.
Yaralı at, duyarlı vatandaşın çabasıyla kurtarıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

23:16   Esenyurt'ta dairede çıkan yangın söndürüldü - Haber
23:15   Esenyurt'ta otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Haber
23:14   Esenyurt'ta hurdaya dönen otomobildeki Uzman Çavuş hayatını kaybetti - Haber
23:13   ESENYURT'TA HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEKİ UZMAN ÇAVUŞ HAYATINI KAYBETTİ - Haber
23:10   Meteorolojiden 2 il için yoğun kar yağışı uyarısı - Haber
21:33   Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Haber
21:10   Meteoroloji'den 10 kent için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı - Haber
20:42   Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi - Haber
19:20   Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi - Haber
18:46   Putin, 5 generali görevden aldı - Haber
25.12.2019 23:17:20