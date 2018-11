Yaralı ata zabıta ekipleri sahip çıktı

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:53



14 Kasım 2018 Çarşamba 11:53

Yaralı ata zabıta ekipleri sahip çıktıSAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaralı halde terk edilmiş ata zabıta ekipleri sahip çıktı. Edinilen bilgilere göre, Kaynarca ilçesi Büyükyanık Mahallesinde yürüyüş yaparken bir vatandaş tarafından ormanlık alana bırakılmış yaralı bir at gördü. tarafından ormanlık alana bırakılmış yaralı bir at görüldü. Kaynarca Belediye Zabıta Ekipleri vatandaşların ihbarı üzerine olayın gerçekleştiği bölgeye geldi. Yaralı at iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak Büyükyanık Mahallesi muhtarı Şaban Çimen'e ait ahıra alındı. Burada veteriner hekim tarafından tedavi altına alınan at için adeta seferberlik ilan edildi.Yaralı atın kim ya da kimler tarafından bırakıldığı araştırılıyor.