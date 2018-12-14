Yaralı Atı İtfaiye Ekipleri Kurtardı

14 Aralık 2018 Cuma 11:36



14 Aralık 2018 Cuma 11:36

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaralı, bitkin ve bakımsız halde bulunan at, itfaiye ekiplerini de yardımıyla vinç ve kepçeyle kamyonete yüklenerek tedavi altına alındı.Bir ihbar üzerine Lüleburgaz ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ne giden itfaiye ekipleri yaralı haldeki bitkin atın yerde yattığını tespit etti. Yaralı halde bulunan at olay yerine çağrılan kepçe ve vinç yardımıyla bir kamyonete yüklendi.At daha sonra belediye veteriner ekiplerince hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı. - KIRKLARELİ