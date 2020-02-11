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Yaralı atmacaya sahip çıktılar

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir dönerci dükanının önüne düşen kanadından yaralı atmaca, iş yeri sahibinin çabasıyla tedavi altına alındı.

11.02.2020 09:43 | Son Güncelleme: 11.02.2020 09:43Yaralı atmacaya sahip çıktılar

HATAY'ın ilçesinde bir dönerci dükanının önüne düşen kanadından yaralı atmaca, iş yeri sahibinin çabasıyla tedavi altına alındı.

Savaş Mahallesi Kanatlı Caddesi üzerinde dönerci dükkanı işleten Hasan Deniz, iş yerinin önünde çırpınan yaralı atmacayı gördü. Deniz, yerde çırpınan yırtıcı kuşu yakaladı. Yaralı atmacayı iş yerine alan Deniz, su ve yiyecekle besledikten sonra ihbarda bulundu. Gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı atmacayı tedavisi için Mustafa Kemal Üniversitesi'ne götürdü. Yerde gördüklerinde ilk olarak kuşun cinsini anlayamadıklarını anlatan Deniz, "Bizi ısırmaya çalışıyordu. Belli ki hem korkmuş, hem de canı çok yanıyordu. Bakımını yaptıktan sonra ilgili yerlerle iletişim kurup, almalarını söyledik. Ekipler tarafından alınan atmaca tedavisi yapılmak üzere Mustafa Kemal Üniversitesi'ne götürüldü" dedi.



Mustafa Kemal Üniversitesi, Hasan Deniz, İskenderun, Güncel

Kaynak: DHA

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