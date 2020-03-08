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Yaralı atmacaya sahip çıktılar

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde İki arkadaş çalılar arasında buldukları yaralı atmacaya sahip çıkarak tedavi ettirdi.

08.03.2020 11:16
Yaralı atmacaya sahip çıktılar
Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde İki arkadaş çalılar arasında buldukları yaralı atmacaya sahip çıkarak tedavi ettirdi.

Gaziantep İslahiye ilçesinde yaşayan Ahmet ve Mustafa isimli iki arkadaş yolun kenarında çırpınan bir atmaca buldu. Atmacanın kanadından Yaralı olduğunu anlayan iki arkadaş onu tedavi edilmesi için veterinere götürdü.

Veterinere götürülen yaralı atmacanın kanadında kırık olmadığı ancak kanada isabet eden saçmayla kanadın büyük hasar gördüğü anlaşıldı. tedavisine başlanan atmaca iyileştikten sonra İslahiye Doğa milli parklar şefliğine teslim edileceği öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler : Gaziantep, Güncel
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