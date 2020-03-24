Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Yaralı Balaban kuşuna jandarmadan şefkat eli - Haberler

Yaralı Balaban kuşuna jandarmadan şefkat eli

Artvin'de yaralı halde bulunan 'Balaban' türü balıkçıl kuş tedavi altına alındı.

24.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:20
Yaralı Balaban kuşuna jandarmadan şefkat eli
Artvin 'de yaralı halde bulunan ' Balaban ' türü balıkçıl kuş tedavi altına alındı.

Ardanuç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Torbalı köyünde yaralı kuş olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri beraberindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü ekipleriyle kısa sürede olay yerine ulaştı.

Balıkçıl Balaban kuşu olduğunu tespit eden ekipler, yaralı kuşu bulunduğu yerden alarak araçlarıyla ilçe merkezine getirdi. Yaralı ve besinsiz kalan kuşa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğünün veteriner hekimi tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Yaralı kuşun, tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma, Balaban, Artvin, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

20:14: Büyükşehir'le hayat eve sığıyor - Haberler 20:14: Türk Toraks Derneğinden 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü açıklaması - Haberler 20:12: - Aksaray'da UMKE ekibi yaşlıları evlerinde tedavi ediyor - Haberler 20:10: Koronavirüs'te ölüm oranları: Risk kimler için ne kadar büyük? - Haberler 20:08: Tekstilin kalbi Bursa'da sağlık açısından yetersiz 100 bin tıbbi maske ele geçirildi - Haberler 20:07: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6820'ye yükseldi - Haberler 19:32: Son Dakika: Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve ücretsiz ulaşım müjdesi 19:22: Putin, Moskova yakınındaki koronavirüs hastanesini ziyaret etti - Haberler 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler 17:29: İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haberler 17:00: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi - Haberler
Loading