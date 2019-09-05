Haberler» Güncel» Haber

Yaralı baykuş tedaviye alındı

Bolu'da jandarma ekipleri tarafından yol kenarında bulunan yaralı baykuş tedavi altına alındı.

05.09.2019 09:22 Yaralı baykuş tedaviye alındı
Bolu'da jandarma ekipleri tarafından yol kenarında bulunan yaralı baykuş tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Mudurnu Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, yol kenarında bir baykuş olduğunu fark etti.
Hareketsiz duran baykuşu alan ekipler, hayvanın, kanadından yaralı olduğunu gördü.
Ekipler bir kutuya koyarak İlçe Jandarma Komutanlığına getirdikleri baykuşa su ve yem verdi.
Veteriner kliğine götürülen yaralı baykuş, tedavisinin ardından Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Jandarma, Mudurnu, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:40   Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye'ye geliyor
11:40   Takadhimi'den festival havası'nda gösteri
11:40   Kral Şakir, 17 Burda AVM'de miniklerle buluşuyor
11:39   Adana'da kaçak sigara baskını
11:39   Büyükşehir Belediyesi gıda denetimlerine devam ediyor
11:39   Dha yurt bülteni - 5
11:39   Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu