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Yaralı bıldırcın kılavuzu kuşu tedavi ediliyor

Altınekin ilçesinde polis ekiplerince kanadından yaralı bıldırcın kılavuzu kuşu bulundu.

29.08.2019 15:18 Yaralı bıldırcın kılavuzu kuşu tedavi ediliyor
Altınekin ilçesinde polis ekiplerince kanadından yaralı bıldırcın kılavuzu kuşu bulundu.
Alınan bilgiye göre, Altınekin Emniyet Müdürlüğü personeli, ilçede bir sokakta buldukları kuşun yaralı olduğunu ve uçamadığını fark etti.
Polis ekipleri, yaralı kuşu, tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Kuşu alan yetkililer, cinsinin Türkiye'de sadece göç dönemlerinde görülen bıldırcın kılavuzu olduğunu tespit etti.
Kanadından yaralı bıldırcın kılavuzu kuşu, Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne getirildi.
Kuşun, tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Altınekin, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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