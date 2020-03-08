Yaralı bisiklet sürücüsüne şemsiyeli koruma
Yaralı bisiklet sürücüsüne şemsiyeli koruma Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaralanan bisiklet sürücüsünü vatandaşlar yağmurdan şemsiyeyle korudu.
08.03.2020 10:45
Yaralı bisiklet sürücüsüne şemsiyeli koruma
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaralanan bisiklet sürücüsünü vatandaşlar yağmurdan şemsiyeyle korudu.Kaza, Cuma Mahallesi Elektrik Sokağı üzerinde meydana geldi. Yunus A. idaresindeki bisiklet sürücüsü, ters yönden gelirken Mehmet S. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen yaşlı adam yaralandı. Yaralının yardımına vatandaşlar yetişti. Yunus A. için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Bu sırada bir vatandaş elindeki şemsiyeyi yaralının üzerine tutarak yağmurdan korudu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yunus A. Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaralanan bisiklet sürücüsünü vatandaşlar yağmurdan şemsiyeyle korudu.Kaza, Cuma Mahallesi Elektrik Sokağı üzerinde meydana geldi. Yunus A. idaresindeki bisiklet sürücüsü, ters yönden gelirken Mehmet S. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen yaşlı adam yaralandı. Yaralının yardımına vatandaşlar yetişti. Yunus A. için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Bu sırada bir vatandaş elindeki şemsiyeyi yaralının üzerine tutarak yağmurdan korudu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yunus A. Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Yaralı bisiklet sürücüsüne şemsiyeli koruma
Etiketler : Şemsi Tebrizi, İnegöl, 3. Sayfa
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