Yaralı boynuzlu baykuşu jandarma kurtardı

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'da jandarma ekiplerince yol kenarında yaralı halde bulunan boynuzlu baykuş, veterinerde tedavi edildikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Mecitözü
ilçesinde devriye görevi yürütürken yol kenarında bitkin halde duran baykuşu fark eden jandarma ekibi, yaralı hayvanı veterinere götürdü.
Veterinerde kırık kanadı tedavi edilen baykuşun, nesli tükenmekte olan "boynuzlu baykuş" olduğu anlaşıldı.
Boynuzlu baykuş, veterinerdeki tedavisinin ardından jandarma ekiplerince Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.