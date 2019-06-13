13.06.2019 18:52
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Yaralı bulduğu kuşu tedavi ettirdi

İzmir'in Karaburun ilçesinde bir vatandaş yolda yaralı bulduğu kuşu veterinere teslim etti.

İzmir'in Karaburun ilçesinde bir vatandaş yolda yaralı bulduğu kuşu veterinere teslim etti.
Karaburun ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Ayhan Kocabıyık ilçe merkezinde trafik ışıklarının bulunduğu bölgede bir kuşu yerde yaralı yatarken gördü.
Kuşu yerden alan ve su veren Kocabıyık daha sonra tedavi için Karaburun Belediyesi Veterinerliğine götürdü.
Veteriner Hekim Lügen Tektepe tedavi ettiği kuş için "Birkaç saate salınabilecek duruma gelir." dedi.
Kocabıyık, kuşa "Şanslı" adını verdiğini belirterek, "Karaburun merkezinde ışıkların orada buldum. Susuz kalmıştı. Kedi saldırısına uğramıştı büyük ihtimal. Asfalta yapışmış halde bulduk. Hafif diş izleri vardı ve çok korkmuştu. Muhtemelen de susuzluktan güçsüz düşmüştü. Öncelikle su verdim. Şu an durumu daha iyi. Sonra da Karaburun Belediyesi Veterinerliğine teslim ettim. İnşallah iyileşecek. Sağlığına kavuşunca doğaya salacağız. " dedi.Yaralı bulduğu kuşu tedavi ettirdi
Kaynak: AA
İzmir, Karaburun, Güncel

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