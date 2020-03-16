Yaralı bulunan balaban kuşu tedavi edildi
Adıyaman'da vatandaşlar tarafından bir sitenin bahçesinde yaralı halde bulunan balaban kuşu tedavi edildi.
16.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:08
Adıyaman 'da vatandaşlar tarafından bir sitenin bahçesinde yaralı halde bulunan balaban kuşu tedavi edildi.
Yeni Sanayi Mahallesi Sümer Park yakınlarında bulunan bir sitenin bahçesinde, site görevlisi Yaşar Okçu tarafından yaralı halde bulunan balaban kuşu, Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Ekipler tarafından sağ ayağı ve kanadında yara olduğu tespit edilen kuşa tedavi uygulandı.
Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Yusuf Işık, yaptığı açıklamada, ayağı ve kanadı iyileştirilen kuşun doğal ortamına bırakılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edileceğini ifade etti.
Kaynak: AA
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