Haberler » Güncel » Yaralı bulunan doğan ve kuzgun tedaviye alındı - Haber

Yaralı bulunan doğan ve kuzgun tedaviye alındı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde yaralı bulunan doğan ve kuzgun tedavi ediliyor.

07.01.2020 13:28 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:32
'un ilçesinde yaralı bulunan doğan ve kuzgun tedavi ediliyor.
Kırsal alanda yaralı doğan ve kuzgun bulanlar vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye ulaşan Karamanlı Belediye ekipleri, yaralı kuşları Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti.
Veteriner hekim Öztürk Sarıca, yaptığı açıklamada, tedavisine başladıkları hayvanların sağlıklarına kavuştuktan sonra doğaya bırakılacağını ifade etti.
Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu da vatandaşların yaralı hayvanlar konusunda hassasiyet gösterdiğini söyledi. Son günlerde bölgede bu tür yırtıcı kuşlarda sıkça yaralanma vakalarına rastladıklarına değinen Selimoğlu, "Avcıların çok dikkatli olmaları lazım. Doğanın dengesi açısından şahin, doğan gibi yırtıcı türlere de çok ihtiyacımız var. Bu tür kuşlara sahip çıkalım. Maalesef keklik avının da yasak olmasına rağmen avlandığını görüyoruz." diye konuştu.
Yaralı bulunan doğan ve kuzgun tedaviye alındı

Karamanlı, Burdur, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:58   Gaziantep'te eşini sokak ortasında döven kişi tahliye edildi - Haber
14:58   Tekirdağ kar, tekirdağ'da etkili olmaya başladı - Haber
14:58   ABD, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e vize vermedi - Haber
14:53   Bunlar da yöresel kardan adamlar - Haber
14:53   Muş'ta su kesintisi uygulanacak - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:18   Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
13:02   Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar saat 20.00'ye kadar durduruldu - Haber
7.01.2020 15:04:41