Yaralı bulunan eşek tedaviye alındı

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde yaralı bulunan eşek, tedavi altına alındı. Konacık
Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde, kafasında ve ayağında kanama olan yaralı eşek görenler durumu belediye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, yaralı eşeğe ilk müdahaleyi yaparak Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevine nakletti. İlk belirlemelere göre köpekler tarafından saldırıya uğradığı değerlendirilen eşeğe dikiş atılarak yaraları temizlendi.
Yaralı eşeğin bir kaç gün daha gözlem altında tutulacağı öğrenildi.