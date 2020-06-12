Yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaralı bulunan karaca, tedavi altına alındı.

12.06.2020 18:50 | Son Güncelleme: 12.06.2020 19:49
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaralı bulunan karaca, tedavi altına alındı.
Emirşey Yakup Mahallesi eski sanayi sitesi yakınlarında bulunan bahçesinde ot biçen Sami Ozan, Kelkit Çayı'nda bitkin karacayı fark etti.
Karacayı sudan çıkardıktan sonra arkadaşlarından yardım isteyen Ozan, ardından hayvanı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.
Müdürlük veterinerinin yaptığı kontrolde, karacanın ayağının kırık olduğu belirlendi.
Karaca, buradaki tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Reşadiye, Kelkit, Tokat, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak Haber
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi Haber
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah’ın bize bir hediyesi Haber
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe’yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Haber
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Haber
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Haber
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi Haber
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Haberler››Güncel››Yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:54: Eczanelerden kırmızı reçeteli ilaç çalan 9 kişi tutuklandı - Haber 19:53: Son Dakika: Gölette boğulan dayı ve yeğen son yolculuklarına uğurlandı - Haber 19:51: Malatya'da, 'Drone'li trafik denetimi - Haber 19:50: AMBULANS HIRSIZI TUTUKLANDI - Haber 19:49: Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 11 bine yaklaştı - Haber 19:44: Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu - Haber 19:22: Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Kuvvetli yağışlar devam edecek - Haber 19:18: Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı - Magazin 15:18: Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı - Magazin 14:03: İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak - Ekonomi