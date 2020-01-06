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Yaralı bulunan karaca tedaviye alındı

KARABÜK'te, dere kenarında yaralı bulunan karaca, tedaviye alındı.

06.01.2020 12:38 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:39 Yaralı bulunan karaca tedaviye alındı

KARABÜK'te, dere kenarında yaralı bulunan karaca, tedaviye alındı.

Kapullu Mahallesi yolu mevkii üzerinde kır düğün salonu işletmecisi Şefik Diri, dün öğle saatlerinde dere kenarında hareket edemeyen karacayı fark edip, yanına gitti. Şefik Diri, karacanın arka ayaklarından yaralı olduğunu görünce durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler hemen olay yerine gelirken bu sırada devriye gezen polis ekipleri de karacanın dere kenarından çıkarılmasına yardım etti. Yaralı karaca tedavisi için Zonguldak'ın Gökçebey ilçesindeki hayvanat bahçesine gönderildi.



Karabük, Başköy, Güncel

Kaynak: DHA

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