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Yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı

HATAY'da, Suriye sınırında görevli askerlerce bulunan yaralı kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Hatay Şubesi yetkililerine teslim edilerek tedaviye alındı.

13.12.2019 17:57 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:57Yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı

HATAY'da, sınırında görevli askerlerce bulunan yaralı kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Şubesi yetkililerine teslim edilerek tedaviye alındı.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde Suriye sınır karakolunda görev yapan askerler, arazide yaralı kızıl şahin buldu. Yaralı kuş askerlerce Hatay Tabiatı Koruma Derneği yetkililerine teslim edildi. Dernek bünyesindeki gönüllü veteriner hekimin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kızıl Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Hatay Şubesi yetkililerine ulaştırıldı. Sağ kanadından yaralandığı belirlenen kuşun, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Suriye, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA

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