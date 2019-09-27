Haberler » Güncel » Haber

Yaralı bulunan kızıl sırtlı örümcekkuşu tedavi altına alındı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kanadından yaralanmış bir şekilde bulunan kızıl sırtlı örümcekkuşu tedavi altına alındı.

27.09.2019 09:36Yaralı bulunan kızıl sırtlı örümcekkuşu tedavi altına alındı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kanadından yaralanmış bir şekilde bulunan kızıl sırtlı örümcekkuşu tedavi altına alındı.

İlçenin İpekyolu Caddesi'nde seyir halinde olan Gazeteci İsak Düzenci tarafından yaralı olarak bulunan kuş, veteriner hekime götürüldü. Veteriner Hekim Kaçan, kuşa gerekli müdahaleyi yaparak tedavi altına aldı.

Veteriner Hekim Kaçan, kanadı kırıkmış vaziyette kendilerine getirilen kızıl sırtlı örümcekkuşuna hemen müdahale ettiklerini belirterek, "Kanadı kırılmış vaziyettedir, kanaması da var. Öncelikle kanamasını durdurduk. Daha sonra tedavi altına alacağız. En kısa sürede iyileşir inşallah kanadı. Evde beslemesini yapacağım, örümceklerle besleniyor. İyileştiğinde de tekrar doğal ortamına bırakacağız" dedi. - HAKKARİ

Yüksekova, İpekyolu, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:11 Şişli bir binanın balkonu çöktü
12:11 Sonbahar'da spor aktiviteleri
12:11 Kütahya'da 228 şişe kaçak içki ele geçirildi
12:10 Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
12:10 Altın Portakal'ın ulusal jürisi belli oldu
12:10 Dha yurt bülteni - 7
12:09 Yerinden edilen 72 yaşındaki Suriyeli geçinmek için taş kırıyor (1)