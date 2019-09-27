Haberler » Yerel » Haber

Yaralı bulunan kızıl sırtlı örümcekkuşu tedavi altına alındı

Yaralı bulunan kızıl sırtlı örümcekkuşu tedavi altına alındıHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kanadından yaralanmış bir şekilde bulunan kızıl sırtlı örümcekkuşu tedavi altına alındı.

27.09.2019 12:02
Yaralı bulunan kızıl sırtlı örümcekkuşu tedavi altına alındı
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kanadından yaralanmış bir şekilde bulunan kızıl sırtlı örümcekkuşu tedavi altına alındı.
İlçenin İpekyolu Caddesi'nde seyir halinde olan Gazeteci İsak Düzenci tarafından yaralı olarak bulunan kuş, veteriner hekime götürüldü. Veteriner Hekim Kaçan, kuşa gerekli müdahaleyi yaparak tedavi altına aldı.
Veteriner Hekim Kaçan, kanadı kırıkmış vaziyette kendilerine getirilen kızıl sırtlı örümcekkuşuna hemen müdahale ettiklerini belirterek, "Kanadı kırılmış vaziyettedir, kanaması da var. Öncelikle kanamasını durdurduk. Daha sonra tedavi altına alacağız. En kısa sürede iyileşir inşallah kanadı. Evde beslemesini yapacağım, örümceklerle besleniyor. İyileştiğinde de tekrar doğal ortamına bırakacağız" dedi.
Yaralı bulunan kızıl sırtlı örümcekkuşu tedavi altına alındı

Yüksekova, İpekyolu, Hakkari, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
16:57 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencileri Teknofest'den ödüllerle döndü
14:43 Marmaris sonbaharda yaz sezonunu yaşıyor
14:21 Atakum'da "geri dönüşüm" hareketi
14:11 Kartal'da deprem sonrasında kriz masası oluşturuldu
13:50 Bandırma Körfezi'nde balık bereketi...Hamsinin kilosu 15 liraya geriledi
13:10 Zonguldak'ta kamyon eve girdi, ev sahipleri deprem sandı
12:56 İzmir'de nefes kesen yangın tatbikatı