Yaralı Bulunan Peçeli Baykuş Koruma Altına Alındı

Sakarya
'da jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan peçeli baykuş koruma altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Adapazarı Jandarma
Asayiş Timleri, rutin devriye faaliyetleri sırasında Poyrazlar mevkisinde yaralanmış peçeli baykuş buldu.
Devriye komutanının dikkati sonucu fark edilen yaralı hayvanın, türüne nadir rastlanılan peçeli baykuş olduğu anlaşıldı.
Yaralı baykuş, jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Sakarya Orman İşletmesi Tabiat Varlıkları Koruma Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Müdürlükte görevli veteriner hekimler tarafından tedavi altına alınan baykuşun, iyileştikten sonra Poyrazlar Tabiat Parkı'na bırakılacağı bildirildi.
Adapazarı, Sakarya, Jandarma, Güncel
Kaynak: AA