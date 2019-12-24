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Yaralı bulunan peçeli baykuş koruma altına alındı

Konya'da yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı.

24.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:37 Yaralı bulunan peçeli baykuş koruma altına alındı
'da yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya'nın ilçesi Mahallesinde bir vatandaş tarafından peçeli baykuş bulundu. Vatandaşın ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şube Müdürlüğü ekipleri adrese gitti. Ekipler yaralı olduğu tespit edilen peçeli baykuşu teslim alarak, tedavisi ve rehabilitasyonu yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürdü. Peçeli baykuşun tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi. - KONYA

Yenikent, Karatay, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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